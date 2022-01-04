Самолет Ryanair экстренно сел во Франции

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из английского города Манчестер в португальский город Фару, экстренно сел в Бресте (департамент Финистер) на западе Франции после сообщений о возгорании на борту. Об этом пишет газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации издания, пилоту пришлось отклониться от маршрута из-за паники среди пассажиров. Согласно расписанию, воздушное судно должно было прибыть в пункт назначения в 21:30 по местному времени (01:30 по бакинскому). В аэропорту Бреста на взлетно-посадочной полосе борт ожидали несколько пожарных машин. Как отмечается, правоохранители помогли пассажирам сесть в автобус до терминала. Информация о пожаре пока что не подтверждена.

Также не уточняется, придется ли пассажирам сдать ПЦР-тест или отправиться на изоляцию.

Во Франции с 18 декабря ужесточили санитарный контроль для всех, кто въезжает на территорию республики из Великобритании. Так, все прибывающие должны регистрироваться через специальное приложение, а также уходить на семидневную самоизоляцию. Выйти из изоляции возможно уже через два дня в случае, если сдан отрицательный тест на коронавирус через 48 часов после въезда во Францию.