Сход снежной лавины в Афганистане

В провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана погибли пять человек, которые попали под снежную лавину. Об этом сообщает во вторник, 4 января, "Интерфакс", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как уточняется, трагедия произошла в понедельник во второй половине дня на территории селения Таджилдар в уезде Рагистан.

Официальные власти пока что не прокомментировали произошедшее.