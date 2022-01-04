https://news.day.az/world/1423036.html Сход снежной лавины в Афганистане - есть жертвы
Сход снежной лавины в Афганистане - есть жертвы
В провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана погибли пять человек, которые попали под снежную лавину. Об этом сообщает во вторник, 4 января, "Интерфакс", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как уточняется, трагедия произошла в понедельник во второй половине дня на территории селения Таджилдар в уезде Рагистан.
Официальные власти пока что не прокомментировали произошедшее.
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