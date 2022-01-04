Нефтеперерабатывающий завод загорелся под Тюменью

На нефтезаводе в Тюмени произошел пожар, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Возгорание произошло на Антипинском НПЗ, расположенном на 6-м км Старого Тобольского тракта. Очевидцы публикуют кадры с места произошедшего в соцсетях. На месте наблюдается густой дым.

По информации Mash Ural, вызов поступил в 10.00. Загорелась установка глубокой обработки мазута. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работают 18 пожарных расчетов.

Спустя некоторое время пожар локализовали. Источник сообщил, что пострадавших нет.