https://news.day.az/world/1423037.html Нефтеперерабатывающий завод загорелся под Тюменью - ВИДЕО
Нефтеперерабатывающий завод загорелся под Тюменью - ВИДЕО
На нефтезаводе в Тюмени произошел пожар, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Возгорание произошло на Антипинском НПЗ, расположенном на 6-м км Старого Тобольского тракта. Очевидцы публикуют кадры с места произошедшего в соцсетях. На месте наблюдается густой дым.
По информации Mash Ural, вызов поступил в 10.00. Загорелась установка глубокой обработки мазута. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работают 18 пожарных расчетов.
Спустя некоторое время пожар локализовали. Источник сообщил, что пострадавших нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре