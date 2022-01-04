Растет число жертв наводнений в Иране

За последние шесть дней в результате наводнений в Иране погибли шесть человек.

Как передает во вторник Day.Az, об этом заявил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Пирхусейн Куливенд.

По его словам, за это время оказана помощь 20,5 тысячи гражданам, пострадавшим от селей, наводнений и снегопада в 87 районах 17 иранских провинций. При этом 3,23 тысячи человек были размещены во временных убежищах, пятеро - госпитализированы.

Куливенд отметил, что в настоящее время помощь оказывается лицам, пострадавшим от селей в 61 районе семи иранских провинций.