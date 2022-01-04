Сильный пожар в пассажирском поезде в Иране

В Иране в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Гермсар-Тегеран, вспыхнул пожар после того, как состав покинул станцию ​​Варамин.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что участившиеся в последнее время пожары вызывают серьезное беспокойство у пассажиров.

Это пятый по счету инцидент, произошедший за последние две недели.