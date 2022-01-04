https://news.day.az/world/1423061.html Сильный пожар в пассажирском поезде в Иране - ВИДЕО
Сильный пожар в пассажирском поезде в Иране - ВИДЕО
В Иране в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Гермсар-Тегеран, вспыхнул пожар после того, как состав покинул станцию Варамин.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что участившиеся в последнее время пожары вызывают серьезное беспокойство у пассажиров.
Это пятый по счету инцидент, произошедший за последние две недели.
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