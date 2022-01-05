Талибы вылили в реку три тысячи литров алкоголя

Представители исламистского движения "Талибан" вылили три тысячи литров алкоголя в реку в Кабуле, сообщает издание The Guardian со ссылкой на Главное управление разведки страны GDI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что это произошло при аресте трех человек, продающих алкоголь. На кадрах, которые опубликовала разведка, трое мужчин в наручниках стоят в окружении вооруженных автоматами талибов. Позже они выливают жидкость из синих бочек в воду. "Мусульмане должны воздерживаться от производства и продажи алкоголя", - заявил один из них.

Продажу и употребление алкоголя в Афганистане запретили еще до прихода к власти талибов, а сейчас исламистское движение противостоит распространению спиртных напитков еще более жестко, отметило The Guardian.