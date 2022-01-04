Военнослужащих США не будут наказывать за отказ от вакцинации

Федеральный судья в США вынес решение, запрещающее наказывать военнослужащих ВМС за отказ от вакцинации от коронавируса, сообщает Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметил окружной судья США Рид О'Коннор, пандемия "не дает правительству лицензии на отмену" свобод, которыми обладает любой американец, и что военнослужащие могут не прививаться по религиозным убеждениям.

"Потеря религиозных свобод перевешивает любой предстоящий ущерб ВМС... Даже самые ужасные обстоятельства не могут оправдать потерю конституционных прав", - указал судья.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что минобороны рассматривает судебный запрет.

Решение было вынесено после того, как некоммерческая организация First Liberty Institute от лица 35 служащих ВМС и трех резервистов подала иск против президента США Джо Байдена, министра обороны Ллойда Остина, министра ВМС Карлоса дель Торо и министерства обороны из-за приказа об обязательной вакцинации.

Пентагон ввел обязательную вакцинацию от коронавируса в августе. В середине октября ВМС США сообщили, что военнослужащие, не привитые к 28 ноября, будут уволены. Для резервистов ВМС крайний срок прохождения полной вакцинации был установлен 28 декабря.