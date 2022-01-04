В Германии ошиблись при вакцинации детей

В немецком Ганновере 42 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет получили взрослую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил городской информационный портал, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты считают, что такая ошибка может привести к серьезным последствиям.

"Побочные эффекты ограничатся жаром и реакцией на коже", - сказала представитель ганноверского ведомства по вопросам здравоохранения Марлен Граф.

Всем родителям сообщили о произошедшем по телефону и электронной почте.

В Германии два компонента вакцины от коронавируса получили почти 60 млн человек (71,1% населения). Из них ревакцинацию прошли 32,3 млн жителей (38,8%).