https://news.day.az/world/1423083.html В Германии ошиблись при вакцинации детей
В Германии ошиблись при вакцинации детей
В немецком Ганновере 42 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет получили взрослую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил городской информационный портал, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Специалисты считают, что такая ошибка может привести к серьезным последствиям.
"Побочные эффекты ограничатся жаром и реакцией на коже", - сказала представитель ганноверского ведомства по вопросам здравоохранения Марлен Граф.
Всем родителям сообщили о произошедшем по телефону и электронной почте.
В Германии два компонента вакцины от коронавируса получили почти 60 млн человек (71,1% населения). Из них ревакцинацию прошли 32,3 млн жителей (38,8%).
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