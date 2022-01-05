Китай выразил уверенность в успешности зимней Олимпиады

Китайские власти уверены в успешности проведения зимней пекинской Олимпиады, даже несмотря на быстрое распространение в мире штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы уверены, что сумеем преодолеть вызовы, связанные с распространением "омикрона", и представим миру безопасную, блистательную Олимпиаду", - сообщил он на брифинге.

Официальный представитель напомнил, что Китай успешно противодействует распространению коронавируса, для борьбы с которым в стране создана "высокоэффективная система". "Мы учитываем мнения экспертов и международный опыт, что позволит нам снизить риски", - добавил Ван Вэньбинь.

По словам китайского дипломата, Пекин "обеспечит безопасность и комфорт спортсменов, которые прибудут на Игры".

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.