Прогулка на катере у Соломоновых островов закончилась трагедией

Четырнадцать человек, в том числе двое детей, пропали без вести в море у Соломоновых островов в южной части Тихого океана. Об этом сообщили в издании Loop со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что два катера вышли в море с острова Гизо на Шортлендские острова 1 января. Во время путешествия поднялся сильный ветер, в результате чего до цели дошло лишь одно судно.

На борту пропавшего катера находились двое детей 9 и 4 лет.

Мобильные телефоны пропавших людей не отвечают, однако сигнал удалось отследить.

Спасатели начали поисковые работы в районе возможного исчезновения судна.