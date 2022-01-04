Распространение COVID-19 в России

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 15,9 тыс. случаев, умерли за сутки 834 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 15 903 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 196 (7,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, число новых случаев снизилось по сравнению с показателями понедельника (16 тыс.343) на 440 человек и является минимальным с 17 июня 2021 года, когда оно составляло 14 тыс.057 новых случаев. В то же время смертность тогда была более чем в два раза меньше - 416 человек на 17 июня против 834 умерших за сутки по состоянию на 4 января.

Больше всего умерших от COVID-19 в Москве - 68 человек, в Санкт-Петербурге - 63 скончавшихся и в Московской области, где от коронавируса умерли 44 заболевших.

Лидером по числу новых зарегистрированных случаев COVID-19 вновь стала Москва, где за последние сутки их было, 1 тыс. 967, на втором месте Санкт-Петербург - 1 тыс. 297 заболевших, на третьем - Московская область с 974 новыми заболевшими коронавирусом. Накануне максимальное число новых случаев было зарегистрировано в северной столице 1тыс. 341 против 1тыс.335 в Москве.

Всего за время пандемии COVID-19 в РФ оперштабом зарегистрировано 10 млн 570 тыс. 212 случаев коронавирусной инфекцииCOVID-19, 312 тыс. 187 умерших и 9 млн 575 тыс. 147 выписанных, в том числе 27 тыс. 071 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс.274 - в Москве.