В Израиле началась кампания по повторной ревакцинации

В Израиле началась повторная ревакцинация. Среди кандидатов на уже четвертую по счету дозу применяемой в стране вакцины Pfizer - лица старше 60 лет, а также медработники. Минздрав указал, что между третьей и четвертой дозами должно пройти как минимум 4 месяца. 30 декабря дополнительная бустерная доза препарата стала доступна людям с пониженным иммунитетом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, одним из первых повторно ревакцинировался 70-летний житель Тель-Авива Якоб Зильберман:

"Сегодня я пришел за четвертной дозой вакцины. Четыре года назад я перенёс пересадку почки, для меня - это возможность защитить моё здоровье. Я здесь с самого утра, чтобы привиться одним из первых".

Власти готовятся к тому, что в стране будут выявлять 50 тыс. случаев заражения в ближайшие дни. Премьер-министр Нафтали Бенетт сообщил о том, что за одну неделю число положительных тестов выросло на 195%.

Доктор Идан Миличер из Медицинского центра имени Сураски также получил четвертую дозу:

"Во-первых, я пришел, так как мне была предоставлена такая возможность, а также я хочу защитить моих пациентов. А еще - мою семью, жену и детей. Я думаю, что, если все население будет привито, в 2022 году мы победим пандемию COVID-19".

Национальная кампания по вакцинации 9-миллионного населения Израиля стартовала 20 декабря 2020 года, третьи или бустерные дозы стали доступны прошлым летом. По официальным данным, около 4,2 млн израильтян уже привились третьей дозой вакцины.