Мощный снегопад обрушился на Вашингтон впервые за эту зиму.

Однако погода почти безветренная. Толстым слоем снега накрыло землю и деревья.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отмечается, что температура в этом сезоне редко опускалась ниже нуля. Судя по прогнозу, холодная погода будет до конца недели.

Национальное бюро погоды предупредило автомобилистов о снежном буране, так как до конца дня может выпасть до 30 сантиметров осадков.

Власти сообщили, что из-за погоды в столичном округе Колумбия закрыты офисы федеральных организаций, работают только экстренные службы, закрыты многие школы в Вашингтоне.

Снегопад также сказался на работе Белого дома. В понедельник из-за бурана отменили брифинг.