Французская оппозиция приостановила дебаты по вакцинному пропуску

Дебаты во французской Национальной ассамблее по законопроекту о введении вакцинного пропуска были приостановлены вскоре после полуночи вторника. Большинство из присутствующих депутатов - вопреки мнению правительства - проголосовали за перенос обсуждения, поставив под угрозу график окончательного принятия текста.

Но несмотря на оппозицию со стороны коммунистов, Национального объединения и Непокорённой Франции, мало кто сомневается, что законопроект будет одобрен, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Если нам удастся совладать с эпидемией, то благодаря вакцине. И французы понимают это: завтра число тех, кто получил как минимум первую дозу, достигнет 53 миллионов. Ровно через год после того, как это сделала Морисетт, если помните. Кто бы мог подумать, что так много французов окажутся убеждены в необходимости вакцинации? Мы можем это лишь приветствовать!", - сказал Оливье Веран, министр здравоохранения Франции.

По ту сторону Ла-Манша премьер-министр лично ведёт кампанию в пользу массовой вакцинации. Посещая центр в англиийском Эйлсбери, Борис Джонсон заявил, что это - единственное средство избавить от непомерной нагрузки национальную систему здравоохранения, учитывая высокую заразность штамма омикрон.

"Я призываю сограждан не забывать о требованиях плана В, но также сделать бустерную прививку. И в этом, на мой взгляд, разница между Великобританией и большей частью Европы а, возможно, и остального мира. У нас сейчас очень, очень высокий уровень вакцинации, и мы должны продолжать повышать его", - сказал Джонсон.

В Дании ученые исследуют образцы крови привитых, чтобы досконально понять эффект вакцин. Специалисты копенгагенского университетского центра хотели бы выяснить, какова биохимическая реакция на коронавирус и его различные варианты вакцинированных и невакцинированных, как долго имеющиеся препараты сохраняют своё действие.

Тем временем в Германии противники антиковидных ограничительных мер провели очередной "марш по понедельникам" в восточном районе Берлина. Молчаливая акция протеста была как обычно разогнана полицией.