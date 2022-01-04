Новые кадры с места пожара на НПЗ в Тюмени

В распоряжении РЕН-ТВ оказались кадры с места пожара на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени.

Как передает Day.Az, во вторник утром, 4 января, на НПЗ загорелась одна из установок глубокой переработки мазута. Позже стало известно, что пожар локализовали на площади 100 кв. метров.

Во время возгорания никто из людей не пострадал. Сейчас угрозы предприятию нет.

"В 07 час. 42 мин. (мск.) 04.01.2022 г. поступило сообщение о загорании фракционной колонны на территории Антипинского НПЗ, расположенного по адресу г. Тюмень, ул. 6 км Старотоболького тракта д. 20", - заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В 9:20 (мск) пожар был локализован. В настоящее время подразделения продолжают работу.

"Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", - уточнили в ведомстве.

Всего к тушению пожара было привлечено 84 человека и 26 единиц техники.