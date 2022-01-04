Иммунолог объяснил появление нового штамма с рекордным числом мутаций

Иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал выявление во Франции нового штамма коронавируса с рекордным числом мутаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ранее СМИ сообщили, что врачи выявили новый штамм коронавируса во французском городе Марсель. 12 человек заболели после того, как один турист вернулся из Камеруна. Новому варианту дали обозначение B.1.640.2. Французские ученые провели исследование, по результатам которого выяснили, что в новом штамме 46 мутаций.

"Конечно, штаммы будут новые появляться, эволюцию вирусов никто не остановил, - отметил иммунолог Жемчугов в комментарии РЕН ТВ. - Она идет, продолжается. Эти мутации идут в его геноме независимо ни от чего - каждый день, каждый час, каждую минуту. Отбираются отбором те, которые в интересах вируса, дают ему новые такие свойства - в частности, в распространении, по новой территории он захватывает. В том числе вытеснение предыдущих конструкций. Если окажется, что камерунский вариант более прогрессивен с точки зрения вируса, дает новые полезные для вируса, опять же подчеркну, свойства, он будет распространяться, вытеснять все предыдущие [штаммы]".

Жемчугов также добавил, что вирусу "невыгодно" убивать своего носителя. По словам эксперта, распространение штаммов связано с тем, что вирус пытается "найти своего хозяина".

"Я уверен, мы увидим, где он остановится - на какой группе или на каких животных, чтобы пережить коллективный иммунитет человеческий", - сказал Жемчугов.