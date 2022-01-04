Жители Ла Пальмы рассказали о возвращении после извержения вулкана

Около тысячи жителей испанского острова Ла Пальма вернулись в свои дома из-за прекращения извержения вулкана.

"Я почувствовала себя счастливой, когда открыла дверь, но мои чувства смешанные, мне также грустно за тех, кто не смог еще приехать. Но я надеюсь, что мы все вернемся и начнем все сначала. Нет, не с начала, мы продолжим жить. Продолжим жить и пойдем вперед", - рассказала Кармен, проживающая на острове, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Местный житель Хосе Анджел отметил, что сочувствует тем, кто потерял свои дома.

Мэр города Лос-Льянос-де-Аридане Ноэлия Гарсия предположила, что несколько дней уйдет на уборку и перенос вещей. После этого люди снова заселятся.

"Водоснабжение было повторно подключено, и мы сейчас подключаем воду в нижней части Ла-Лагуны, потому что мы хотим, чтобы все жители вернулись", - добавила она.

По ее словам, в этом районе живут от 300 до 500 человек. Сейчас проходит работа в других районах, чтобы больше жителей могло вернуться.

Напомним, извержение вулкана Кумбере-Вьеха на острове Ла Пальма началось 19 сентября и закончилось 25 декабря.

Ранее, 26 ноября, вулкан на Ла Пальме уничтожил целый квартал.