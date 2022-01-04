НАТО подтвердил дату переговоров с Россией

НАТО подтвердил, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года", - указано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий".

Сам Столтенберг также подтверждал, что альянс готов к встрече 12 января 2022 года.