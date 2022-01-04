В Турции одобрили пятую дозу вакцины против коронавируса

В Турции разрешили делать пятую прививку от коронавируса тем, кто уже получил четыре дозы вакцины. Об этом сообщает Daily Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Лица, получившие две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech не менее трех месяцев назад, смогут записаться на прием пятой дозы", - пишет издание.

Для получения пятой дозы вакцины доступны Sinovac, BioNTech и турецкая вакцина Turkovac.

В Турции, по состоянию на утро 4 января, две дозы вакцины получили 83,26% населения старше 18 лет. За минувшие сутки в стране было выявлено почти 44,9 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, 160 человек умерли, почти 27,5 тысяч выздоровели.