В США выявили миллион случаев коронавируса за сутки

В США выявили рекордное количество случаев заболевания коронавирусом - более миллиона. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что за 3 января 2022 года в стране зарегистрировали 1 082 549 случаев заражения COVID-19. За эти же сутки умерли 1688 пациентов.

В США за все время пандемии заразились более 56 миллионов граждан, из них умерло около 827,7 тысячи человек.