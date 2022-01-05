https://news.day.az/world/1423143.html Талибы создадут батальон смертников при армии
Талибы создадут батальон смертников при армии
Представители "Талибана" объявили о создании специального батальона террористов-смертников, который войдет в состав армии Афганистана. Об этом сообщает новостное агентство The Khaama Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид отметил, что батальон войдет в состав их спецподразделений и будет действовать при Министерстве обороны.
Муджахид рассказал, что при необходимости в армию Афганистана будут набирать и женщин. Помимо этого, бывшие офицеры также могут быть включены в состав будущей армии.
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