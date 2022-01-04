Польские шахтеры заблокировали вывоз угля в знак протеста
Польские горняки начали акцию протеста, блокируя поставки угля на электростанции, сообщает Польское агентство печати, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Протесты начались после того, как шахтеры не смогли договориться с руководством Польской горнодобывающей группы (PGG) об оплате за сверхурочную работу. По информации агентства, акция протеста продлится до 5 января.
"Мы хотим, чтобы кто-то оценил по достоинству наш тяжелый труд", - сказал глава профсоюза горняков "Солидарность" Богуслав Хутек.
При этом в PGG заверили, что готовы продолжить переговоры с горняками через посредника. Общая сумма, которая необходима на реализацию требований протестующих, составляет около 130-140 млн злотых ($32-35 млн). Следующий этап переговоров может состояться 10 января.
Отмечается, что забастовки проводятся на разных шахтах PGG: горняки не дают грузить уголь в вагоны или блокируют движение поездов с территории предприятий.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре