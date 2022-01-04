Суд в Канаде постановил выплатить $84 млн семьям жертв авиакатастрофы в Иране

Суд в канадской провинции Онтарио постановил выплатить за счет Ирана компенсацию в размере 107 млн канадских долларов (около $84 млн) семьям шести канадцев, погибших в авиакатастрофе под Тегераном в 2020 году. Об этом сообщил канадский телеканал CBC со ссылкой на адвоката истцов Марка Арнольда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам юриста, его подопечные подали гражданский иск против Ирана и других официальных лиц, которые, по их мнению, виноваты в катастрофе. Адвокат отметил, что его команда будет добиваться изъятия иранских активов в Канаде и за рубежом. В частности, он указал на возможность ареста иранских нефтяных танкеров для выплаты семьям погибших.

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель".

В июне 2021 года официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что Тегеран планирует полностью выплатить компенсации в размере $150 тыс. семьям погибших в катастрофе.