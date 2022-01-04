Дания пересела на электрокары

Электромобили и гибриды превысили продажи дизельных машин в Дании, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По итогам за декабрь 2021 в стране зафиксировали рекордный показатель: 56% всех купленных авто составили экологичные модели. Обратная сторона успеха электрокаров - дефицит зарядных станций власти обещают расширить их сеть в наступающем году.