https://news.day.az/world/1423164.html Дания пересела на электрокары - ВИДЕО
Дания пересела на электрокары - ВИДЕО
Электромобили и гибриды превысили продажи дизельных машин в Дании, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
По итогам за декабрь 2021 в стране зафиксировали рекордный показатель: 56% всех купленных авто составили экологичные модели. Обратная сторона успеха электрокаров - дефицит зарядных станций власти обещают расширить их сеть в наступающем году.
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