Поток нелегальных мигрантов через Ла-Манш бьет рекорды

Правительство Великобритании сообщает о рекордном числе нелегальных мигрантов, которые пересекли Ла-Манш в прошлом году. МВД зарегистрировало более 28 тыс. просителей статуса беженцев, прибывших по этому маршруту. В основном они переправлялись в Королевство на небольших лодках и катерах, плохо приспособленных для морских путешествий, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Такой маршрут стал пользоваться популярностью после ужесточения контроля в порту Кале и на терминалах "Евротоннеля" - мигранты раньше предпочитали прятаться в автомобилях, которые переправляли из Франции в Великобританию.

Резкий рост миграционного потока стали фиксировать после "брексита". Особенно много просителей убежища прибыло в конце прошлого года. В ноябре почти 7 тыс. человек пересекли пролив, несмотря на непогоду, низкие температуры воды и воздуха, а также загруженность морских путей.

В конце месяца, когда одна из лодок с мигрантами перевернулась, погибли 27 человек - по данным Международной организации по миграции, это была крупнейшая катастрофа такого рода в Ла-Манше с 2014. Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Борис Джонсон возложили ответственность за трагедию на преступные группировки и заявили о намерении ужесточить борьбу с организацией нелегальной перевозки мигрантов.