Британский ученый заявил, что худший период пандемии остался позади

Худший период пандемии коронавируса остался позади, в будущем справляться с последствиями болезни нужно будет не введением карантина и не постоянной ревакцинацией, а заботой о наиболее уязвимых группах населения. Такое мнение профессор Эндрю Поллард, руководивший испытаниями вакцины от коронавируса, созданной Оксфордским университетом и запущенной в производство компанией AstraZeneca, высказал во вторник в интервью газете The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Худшее совершенно точно позади нас. Нам нужно преодолеть зиму", - сказал Поллард, возглавляющий Совместный комитет по вакцинации и иммунизации при Минздраве Великобритании. "В определенный момент общество должно открыться. Когда мы откроемся, будет момент, когда произойдет скачок случаев инфицирования, именно поэтому зима, возможно, не самое лучшее время [для отмены всех антиковидных ограничений]", - добавил ученый, заметив, что подобное решение "должны принять политики, а не ученые".

Поллард назвал невозможной задачей ревакцинацию населения от коронавируса каждые полгода. "Мы знаем, что у людей сохраняется высокий уровень антител в течение нескольких месяцев после третьей дозы вакцины, но нам необходимо больше данных, чтобы сказать, когда и как часто эти уязвимые люди будут нуждаться в новых дозах. Мы не можем вакцинировать всех людей на планете каждые 4-6 месяцев. Это нерационально и невозможно в финансовом плане. В будущем мы должны сконцентрироваться на уязвимых людях", - отметил профессор.

При этом он отметил важность борьбы с дезинформацией, которая окружает тему прививок. "Дезинформация создает риски для жизни людей. Весьма вероятно, что люди серьезно заболевали и умирали из-за дезинформации по поводу вакцин. Какая-то дезинформация намеренно шла от тех, кто выступает против вакцинации, другая же была непредумышленным результатом комментариев, которые делали политики. Можно сказать, что заявления, которые делались в Европе, влияли на людей в Африке", - сказал Поллард.

Власти Великобритании в настоящий момент в связи с активным распространением омикрон-штамма коронавируса делают упор на ревакцинацию населения. Бустерную прививку уже сделали 59,5% британцев старше 12 лет (34,2 млн человек). 82,5% (47,5 млн) жителей королевства старше 12 лет получили обе дозы препарата, а 90,1% (51,8 млн) - одну дозу.