Казахстанский самолет совершил экстренную посадку в Узбекистане

Воздушное судно казахстанского лоукостера Fly Arystan, выполнявшее рейс по маршруту "Туркестан - Стамбул", в 18:05 совершило экстренную посадку в аэропорту Ургенча, передает Day.Az со ссылкой на Kun.uz.

Как сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airports, причиной посадки стало плохое самочувствие гражданина Турции, которому понадобилась экстренная медицинская помощь.

"Экипаж принял решение произвести посадку самолёта с 150 пассажирами на борту в ближайшем аэропорту", - говорится в сообщении.

После посадки пассажира забрала служба скорой помощи и госпитализировала в лечебное учреждение Ургенча для оказания медицинской помощи.

Отмечается, что самолёт авиакомпании Fly Arystan в ближайшие часы вылетит в пункт назначения - Стамбул.