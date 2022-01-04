В одной из областей России выявили "омикрон"

Первый случай штамма "омикрон" коронавируса выявили в Нижегородской области.

Об этом сообщил во вторник замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своих аккаунтах в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией штаммом "омикрон", - написал он.

По его данным, 28-летняя пациентка не была вакцинирована. Ее самочувствие оценивается как средней степени тяжести. Заболевание сопровождается вирусной пневмонией, поражено до 25% легких. Девушка проходит лечение в одном из госпиталей Нижнего Новгорода.

"Заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области", - сообщил Мелик-Гусейнов.

В Нижегородской области действует масочно-перчаточный режим, удаленный режим работы не менее чем для 30% от общей численности работников, а также для беременных женщин. Также действует режим самоизоляции для непривитых от коронавируса жителей старше 65 лет и обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер. Коллективный иммунитет в регионе достиг 62,1%. Полный цикл вакцинации прошли почти 1,7 млн человек.

В России первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили у двух человек, прилетевших из ЮАР, в начале декабря. ВОЗ назвала штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации сообщалось, что эта разновидность имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность, поскольку могут сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.