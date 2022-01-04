Гутерриш призвал все страны ООН к диалогу по ядерному оружию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает к диалогу по вопросам контроля над ядерным оружием все страны, входящие во всемирную организацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя отсутствие в совместном заявлении ядерной "пятерки" упоминаний о других странах, владеющих или предположительно владеющих данными вооружениями.

"Генеральный секретарь ясно заявил, что хотел бы видеть полную ликвидацию ядерного оружия и, как он отметил в своем заявлении, для этого необходим диалог с участием стран, у которых есть ядерное оружие, и всех других стран ООН", - сказал он.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, России, Китая, Франции и США, закрепив за этими странами статус ядерных держав. Другие страны, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 государств. Вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. В январе 2003 года из договора вышла КНДР.