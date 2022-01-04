Франция: почти 300 000 зараженных за день

Число заразившихся коронавирусом во Франции за последние сутки приближается к 300 000.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом заявил министр здравоохранения страны.

Такой всплеск объясняют распространением особенно заразного штамма омикрон, против которого вакцин менее эффективна. Отчасти столь значительное число выявленных случаев связывают также с заметным ростом числа тестирований.