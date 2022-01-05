https://news.day.az/world/1423230.html США призвали Иран серьезнее относиться к переговорам
США призвали Иран серьезнее относиться к переговорам
Прогресс на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене скромный, Вашингтон ждет, что Тегеран станет относиться к вопросу серьезно.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс.
"Был скромный прогресс на прошлой неделе, мы рассчитываем его укрепить на этой", - сказал он на брифинге.
По его словам, в интересах США "остается достичь совместного возвращения к СВПД", что невозможно, если Иран продолжит шаги по развитию своей атомной программы.
Прайс отметил, что ситуация остается неоднозначной, США считают, что Иран "должен серьезно рассматривать" переговорный процесс.
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