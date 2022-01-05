США призвали Иран серьезнее относиться к переговорам

Прогресс на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене скромный, Вашингтон ждет, что Тегеран станет относиться к вопросу серьезно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"Был скромный прогресс на прошлой неделе, мы рассчитываем его укрепить на этой", - сказал он на брифинге.

По его словам, в интересах США "остается достичь совместного возвращения к СВПД", что невозможно, если Иран продолжит шаги по развитию своей атомной программы.

Прайс отметил, что ситуация остается неоднозначной, США считают, что Иран "должен серьезно рассматривать" переговорный процесс.