В Италии стало доступно лекарство от ковида. Применение препарата Молнупиравир, который выпускает компания Merck, было одобрено местным регулятором в конце декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, если его принять в течение первых пяти дней после появления симптомов ковида, он может помочь. На более поздних стадиях заболевания он бесполезен.

"Исследования показали, что препарат примерно на 30% снижает риск госпитализации или летального исхода. Важно отметить, что это лишь дополнительное средство борьбы с заболеванием, а основным для всех остаётся вакцинация", - говорит Патриция Пополи, глава научно-технического комитета AIFA.

Лекарство предназначено для лиц старше 18 лет из групп повышенного риска. Следует принимать по две капсулы в течение пяти дней. В ряде случаев средство противопоказано, в частности, оно не рекомендовано беременным женщинам. По первоначальным оценкам эффективность Молнупиравира составляла 50%, но позднее речь стала идти о 30%. Это, в частности, привело к тому, что Франция отказалась от ранее сделанного заказа на приобретение 50 000 доз препарата, посчитав его недостаточно действенным.