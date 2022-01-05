Европе предрекли серьезный дефицит газа

Европе грозит серьезный дефицит газа в 2022 году, заявил глава INES, ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода Себастьян Блешке.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, хранилища в Европе заполнены, в среднем, только на 56 процентов. Он отметил, что это более чем на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за десять лет "Поскольку впереди два самых холодных зимних месяца, есть опасения, что в Европе может закончиться газ", - заявил он.

Блешке предупредил, что в случае маловероятного прекращения роста российского экспорта, к концу марта запасы могут сократиться до 15 процентов. "Некоторые говорят, что кризис может продлиться до 2025 года, когда следующая волна проектов СПГ в США начнет поставлять на мировой рынок", - добавил он.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе вновь поднялась выше 1000 долларов за тысячу кубометров топлива. По состоянию на утро 4 января, стоимость февральских фьючерсов при открытии торгов составила 1028,2 доллара. Локальный минимум составил 996,7 доллара.