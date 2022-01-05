В Аргентине зафиксировали рекорд суточной заболеваемости COVID-19

Минздрав Аргентины зарегистрировал рекордное число заражений коронавирусом за всю пандемию - 81 200 случаев за сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, согласно обновленной статистике на сайте минздрава Аргентины, число активных случаев в стране достигло 322 тысяч. За сутки скончались 49 человек с подтвержденным COVID-19.

Тем не менее на заполняемости больниц рост заболеваемости отражается мало. В стране свободны 64 процента палат интенсивной терапии.

Последний раз рекорд заболеваемости в Аргентине отмечали 30 декабря 2021 года - тогда за сутки заболели 50 506 жителей страны.

В начале декабря президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал, что получил бустерную (дополнительную) дозу российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".