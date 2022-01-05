https://news.day.az/world/1423251.html В японском сафари-парке тигр напал на людей
В японском сафари-парке тигр напал на людей
В японском городе Насу (префектуры Тотиги), в сафари-парке тигр напал на трех смотрителей, передает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Они получили серьезные травмы. Один находится в тяжелом состоянии.
Пострадавших пришлось госпитализировать на вертолете.
На данный момент других подробностей происшествия нет.
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