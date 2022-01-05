В японском сафари-парке тигр напал на людей

В японском городе Насу (префектуры Тотиги), в сафари-парке тигр напал на трех смотрителей, передает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Они получили серьезные травмы. Один находится в тяжелом состоянии.

Пострадавших пришлось госпитализировать на вертолете.

На данный момент других подробностей происшествия нет.