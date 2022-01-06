Названо условие для конца эпидемии коронавируса в России

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок высказал свою точку зрения на окончание пандемии. Он указал, что может возможно только при заметном снижении числа новых пациентов с COVID-19. Об этом специалист рассказал "Вечерней Москве", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Владимир Болибок указал, что о конце пандемии можно говорить, когда случаи заражения будут фиксироваться не постоянно, а только периодически.

"Это будет означать, что эпидемия в России закончена, а закончится ли она во всем мире - сказать сложно", - пояснил специалист.

Также иммунолог считает, что об ухудшении ситуации из-за омикрон-штамма говорить преждевременно.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский дал прогноз о сроках пандемии коронавируса. Он считает, что в 2022 году она не закончится.

Также профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис заявил, что волна заражений новым штаммом коронавируса "омикрон" подойдет к концу 20 февраля 2022 года, предполагается, что это последняя мутация коронавирусной инфекции.