Республиканцы собираются объявить импичмент Байдену

Американский сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что Республиканская партия планирует объявить импичмент президенту США Джо Байдену, если партия сможет вернуть Палату представителей в 2022 году. Об этом пишет Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сенатор заявил, что так республиканцы планируют ответить демократам за попытку импичмента бывшему президенту Дональду Трампу.

По словам Круза, шансы на победу республиканцев в Палате представителей составляют 90%, а на возвращение сената, который сейчас разделен поровну, - 50%.