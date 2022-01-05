В Казахстане введено госрегулирование цен на топливо

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Поручаю антимонопольному органу в соответствии со ст. 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года", - говорится в сообщении.

Помимо сжиженного газа регулирование введено на бензин и дизель сроком на 180 дней.