Двое мужчин похитили и убили маленькую девочку в Костроме: жители требуют самосуд

Минувшим вечером жестокое преступление было совершено в Костроме. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в течение дня полиция, спасатели, волонтеры и местные жители искали пятилетнюю девочку, которую увели от здания кинотеатра двое подозрительных мужчин.

История изначально выглядела очень подозрительно - похищение девочки попало на видео. Самые плохие ожидания вскоре оправдались - тело ребенка было обнаружено в съемной квартире одного из общежитий. Там же находились и подозреваемые, которые были сразу же задержаны.

Ими оказались 44-летний Денис Г., который менее года назад освободился из мест лишения свободы (сидел он, кстати, за педофилию) и его подельник - 24-летний Вадим Б., также рецидивист, который недавно отбыл наказание за кражу.

Как удалось установить следствию, мать девочки работает уборщицей в кинотеатре. В тот роковой день женщина занималась своими непосредственными обязанностями, а дочь ждала ее. Процесс ожидания ребенку был не слишком интересен, и девочка попросила у мамы разрешения сходить посмотреть на установленную перед зданием новогоднюю елку.

Там ее и похитили подозреваемые. Они сначала увели девочку с людного места, затем завели в общежитие, где изнасиловали и буквально истыкали ножом. Судмедэксперты насчитали на теле девочки множество ножевых ранений.

Убийцы спрятали тело в спортивную сумку. Очевидно, они собирались как можно скорее избавиться от него, но не успели - оперативники обнаружили подозреваемых раньше, чем те успели реализовать свой план.

Между тем перед зданием общежития начался стихийный сход жителей. Неравнодушные горожане, которые прекрасно знали, что в здании проводятся следственные действия с подозреваемыми в изуверском преступлении, хотели дождаться задержанных на улице.

Они также требовали от правоохранителей отдать злоумышленников на суд толпы, которая воздала бы им по заслугам. Впрочем, этого удалось избежать.

Задержанным же грозит пожизненное заключение.