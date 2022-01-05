Коронавирус в мире

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 295 222 031, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 457 484 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 57 048 800 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 830 071.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 018 358, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 482 551.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 328 252 человека. Из них умерли 619 654.

Портал Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 702,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 550 человек, Индии - 345, Бразилии - 2 883.