В Алматы правоохранители задерживают мародеров

В Алматы задерживают отдельные группы граждан, которые перекрывали дороги, блокировали движение транспорта и нарушали общественный порядок, передает Day.Az со ссылкой на Zakon.kz.

Несмотря на то, что власти выполнили требования протестующих, некоторые агрессивно настроенные граждане стали громить магазины и предприятия общественного питания, перекрывать железные дороги и автострады.