https://news.day.az/world/1423337.html В Алматы правоохранители задерживают мародеров
В Алматы правоохранители задерживают мародеров
В Алматы задерживают отдельные группы граждан, которые перекрывали дороги, блокировали движение транспорта и нарушали общественный порядок, передает Day.Az со ссылкой на Zakon.kz.
Несмотря на то, что власти выполнили требования протестующих, некоторые агрессивно настроенные граждане стали громить магазины и предприятия общественного питания, перекрывать железные дороги и автострады.
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