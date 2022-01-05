В России загорелся цех на площади 1000 кв. метров

Цех загорелся на площади 1000 квадратных метров в Екатеринбурге. Об этом сообщили в МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Возгорание произошло на территории покрасочной камеры на промплощадке на улице Фронтовых Бригад. Пожарные вынесли из ангара 6 газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, также эвакуируют находящийся внутри автотранспорт.

Отмечается, что тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой. Внутри слышны хлопки, поэтому пожарным приходится работать с безопасного расстояния.