https://news.day.az/world/1423338.html В России загорелся цех на площади 1000 кв. метров - ВИДЕО
В России загорелся цех на площади 1000 кв. метров - ВИДЕО
Цех загорелся на площади 1000 квадратных метров в Екатеринбурге. Об этом сообщили в МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Возгорание произошло на территории покрасочной камеры на промплощадке на улице Фронтовых Бригад. Пожарные вынесли из ангара 6 газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, также эвакуируют находящийся внутри автотранспорт.
Отмечается, что тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой. Внутри слышны хлопки, поэтому пожарным приходится работать с безопасного расстояния.
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