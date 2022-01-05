В Европе зафиксированы случаи соинфекции – гриппа и ковида

Первые сообщения про новый штамм средиземноморский институт изучения инфекций опубликовал еще в середине декабря. Но из-за набирающего скорость "омикрона" внимания тогда на заявление ученых про новую мутацию никто не обратил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сегодня, когда во Франции более 230 тысяч случаев заболевания коронавирусом, исследование наконец-то заметили. Штамм выявлен у туристов, которые вернулись из Камеруна. Тем временем страна готовится принять антиковидный закон - уже с середины января во Франции ковид-паспорта могут стать обязательны для всех старше 12 лет при посещении общественных мест и регионального транспорта

"Мы, несомненно, живем в трудные времена, и "омикрон" заставил нас побить довольно печальные рекорды по количеству заражений. Насколько он заразен? Могу сказать, что штамм "дельта" тоже был очень быстрым. Но "омикрон" намного быстрее. Вирус диагностируется у двух человек каждую секунду. Это означает, что пока я выступаю, тысяче наших сограждан поставят диагноз COVID в лаборатории", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

За новостями из Франции следят в соседней Испании. Впрочем, жителей интересует не столько новый штамм помимо "омикрона", сколько первые случаи так называемой флуроны, то есть заболевания сразу и ковидом и гриппом. Их уже зафиксировали в Каталонии и Галисии.

"Есть случаи так называемой соинфекции - гриппа и ковида, это нечастые случаи, они не являются нормой и пока не очень серьёзные. Это сосуществование двух вирусов, и такое может произойти, когда циркулируют вирусы различной типологии", - говорит глава департамента здравоохранения Каталонии Джемма Крайвинкель.

Смертность в Испании из-за ковида за последнюю неделю, согласно официальным данным, выросла на 40 процентов. Большинство умерших - без прививки. При этом 90 процентов населения страны прошли полную вакцинацию: она помогает не допускать масштабной госпитализации населения. 80 процентов пенсионеров уже получили третью дозу.

Но эпидемиологи говорят, что до пика новой волны ещё далеко. "Омикрон" заражает почти каждые сутки примерно 100 тысяч человек, и это официально. Потому даже с вакциной нужно носить не просто маски, а лучше - респираторы.

Масочный режим нарушают не только испанцы.

В Германии противники вакцинации и ковид-паспортов вновь устроили протесты. Никто не держал социальную дистанцию и не использовал средства защиты. Полиция действует жестко и оперативно, а самых агрессивных задерживает.

Новогодний туризм подлил масла в ковидный европейский огонь. Популярные у граждан ЕС круизы становятся "перевозчиками" коронавируса. Очередной лайнер, теперь уже из Франции, заблокирован в Италии. У 150 пассажиров выявлен ковид. И, скорее всего, это не предел. На борту всего около четырех тысяч туристов.