В Европе "проморгали" энергокризис

Теплая погода - и в конце 2021 года темпы отбора газа из подземных хранилищ сократились до самого низкого уровня за последние 10 лет. Однако это не позволило Европе справиться с ростом цен на энергоносители, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Британская "Дейли Экспресс" считает, что причиной тому - приостановка сертификации "Северного потока-2". Причем газ, которого не дождалась Европа, вероятнее всего, пойдет в Азию. Президенту России Владимиру Путину удалось переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай, пишет журналист издания.

В первый день торгов в Новом году биржевая цена на газ в Европе снова поднялась выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Так рынок отреагировал на заявление немецкого регулятора, согласно которому "Северный поток-2" не будет сертифицирован в ближайшие полгода, а также на сокращение поставок по трубопроводу "Ямал-Европа".

В Польше шахтеры, вынужденные без оплаты работать сверхурочно, заблокировали вывоз угля из шахт. Лидер оппозиции, бывший глава Евросовета Дональд Туск обвинил правительство страны в том, что оно "проморгало" энергетический кризис. С нового года цены на электричество в Польше поднялись на 24%, а на газ - на 54%.

"Только сегодня мы получили информацию от жилищных сообществ и кооперативов о том, как на самом деле будут выглядеть счета за газ для тысяч польских семей. И Польшу ждут страдания, потому что цена за газ вырастет более чем на 50 процентов для каждой семьи. И более того, для тысяч польских домов цена увеличится сразу на сотни процентов! - говорит Дональд Туск, премьер-министр Польши в 2007-2014 гг. - Вот пример: пара пенсионеров в Варшаве раньше платили за газ 231 злотый, с января начнут платить 1500 злотых. Увеличение на 650 процентов. Вы что, сумасшедшие? Люди не переживут такого!"

Вслед за Чехией и Словакия обвинила в энергетическом кризисе Германию, которая, по словам вице-премьера и министра экономики, приняла абсурдное решение о приостановке сертификации "СП-2". От которого страдают европейцы на всем континенте: новый отчет энергорегулятора Нидерландов подчеркнул уязвимость малых компаний-поставщиков. Они по-прежнему вынуждены закупать газ по более высокой цене, чем продают его домохозяйствам.

Греция, между тем, сообщила об успешном завершении длительных двусторонних переговоров с "Газпромом" о ценообразовании поставок газа до 2026 года.

Благодаря соглашению Афины получат больше возможностей для продолжения предоставления скидок для греческих домохозяйств, что позволит преодолеть значительную часть роста мировых цен на природный газ.

Эксперты считают, что энергетический кризис в Европе не завершится весной этого года, как предполагалось ранее, а продлится несколько лет.