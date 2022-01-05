В израильских клиниках срочно разворачиваются ковид-отделения

Срочно разворачиваются недавно законсервированные ковид-отделения и реанимации. Ждут беспрецедентно высокой заболеваемости, вызванной исключительно заразным штаммом "омикрон". По предварительным прикидкам, на тысячу заражённых придётся три тяжелобольных. В стране уже сейчас ежесуточно выявляют десять тысяч носителей ковида, и этот показатель, по мнению экспертов, удвоится к концу недели, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Волна заболеваемости, вызванная штаммом "омикрон", совпала с традиционной сезонной эпидемией гриппа. И отделения израильских больниц оказались вновь переполненными.

Сегодня во всех израильских больницах - около сотни тяжелобольных коронавирусом и две тысячи госпитализированных с тяжелыми формами гриппа. Вирусные отделения переполнены. В клинику Бейлинсон привезли беременную пациентку, у которой одновременно выявили и ковид и грипп. К счастью, болезнь протекает легко, но врачи забеспокоились.

"Было совершенно ясно, что когда пандемия ковид-19 совпадет с эпидемией сезонного гриппа, будут больные сразу двумя вирусами", - говорит профессор Егуда Адлер, консультант правительства по вопросам борьбы с эпидемией.

Медицинские власти не отступают от принципа прививаться при любых обстоятельствах. В стране стартовала кампания по повторной ревакцинации людей старше 60 лет. В ближайшие две недели они сделают четвёртый укол вакциной "Пфайзер".

"Через неделю, после того как я и наши добровольцы сделали четвертую прививку, уровень антител в крови поднялся в пять раз. Значит мы надёжно защищены от тяжелых форм коронавируса", - говорит профессор Ховард Амиталь, заведующий отделением клиники Шиба Тель-а-Шомер.

Правительство готовится к тому, что в ближайшее время штаммом "омикрон" заразится каждый четвёртый житель страны. На пике заболеваемость может достигать пятидесяти тысяч человек в день. Это исключительно серьезная нагрузка на всю медицинскую систему.

"Сейчас на нас идёт смешанная волна заболеваемости. Это и штамм коронавируса "дельта" и "омикрон", и обычный сезонный грипп", - говорит Салман Зарка государственный координатор по борьбе с эпидемией.

Израильтяне выстроились в многочасовые очереди. Пункты ПЦР тестирования не справляются с растущим в арифметической прогрессии объёмом работы. И власти собираются отменить для полностью привитых людей до сих пор обязательное тестирование на коронавирус при контакте с заболевшими.

"Около пяти недель назад мы закрыли въезд в страну для иностранцев, что задержало проникновение к нам штамма "омикрон". Мы выиграли драгоценное время и максимально использовали его", - говорит премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Теперь, когда "омикрон" уже не остановить, ограничения отменяются. С 9 января в Израиль смогут приехать туристы, привитые вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения. Вакцинированным "Спутником" российским паломникам и туристам, видимо, вновь придётся подождать специальных решений местного минздрава.