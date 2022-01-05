У берегов Занзибара опрокинулась лодка

По меньшей мере 10 человек утонули в Индийском океане к северу от острова Занзибар. Об этом сообщило в среду агентство Assocaited Press (AP) со ссылкой на представителя местных властей Маттара Захора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, лодка перевернулась 4 января при сильном ветре. В ней находились люди, направлявшиеся на похороны. Утонули 10 человек, еще девять были спасены. Точное количество людей, которые находились в лодке, неизвестно. Продолжается спасательная операция.