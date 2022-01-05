"В армянской армии царит произвол"

Смерть, зафиксированная в армянской армии в небоевых условиях, связана с царящей в ней неизменной напряженной атмосферой. Такое мнение выразила правозащитница Жанна Алексанян, многие годы занимающаяся изучением статистики смертей в армянской армии в ​​мирных условиях, комментируя очередной инцидент, вследствие которого своим сослуживцем был застрелен 18-летний призывник Мовсес Тадевосян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Правозащитница отмечает, что в армянской армии по-прежнему ничего не делается для усиления контроля и предотвращения подобных трагедий.

"И самое главное, что случаи смертей не раскрываются, поэтому в армии царит произвол и атмосфера безнаказанности", - сказала Ж.Алексанян.

По ее словам, власти даже не пытаются нести ответственность за эти смерти и проводить должное расследование.

"Следственный комитет, как и раньше, работает спустя рукава, ничего не изменилось, поэтому эти трагедии продолжаются. Атмосфера безнаказанности порождает новые преступления", - сказала она.

Алексанян негодует: "Как можно быть настолько эгоистичным, учитывая недавнюю войну и огромное количество жертв? У вас есть обязанности, у вас есть полномочия. Вы слышали, чтобы кто-нибудь: главнокомандующий, министр обороны, как-нибудь отреагировали на этот инцидент?".

Последний инцидент произошел 31 декабря, но только через четыре дня военное ведомство Армении сообщило о смерти солдата. Жанна Алексанян напоминает, что это уже не первый случай порочной практики.

"Первый инцидент произошел 15 ноября, насколько я помню, это дело Чамбарака, информация о гибели военнослужащего была опубликована через три-четыре дня, вторая недавно. Другими словами, это было во времена Папикяна, когда его назначили, потому что он не хотел слышать печальные новости. Для властей это удобно, так как они не хотели портить себе настроение в новогоднюю ночь", - утверждает Алексанян.

Согласно статистике неправительственных организаций, занимающихся армейскими вопросами, в 2020 году, в армянской армии в небоевых условиях погибли 100 солдат, в 2021 году - 65 человек.

Напомним, что минобороны Армении накануне сообщило об очередной гибели солдата, произошедшей 31 декабря на одной из боевых позиций. Согласно официальному сообщению, 18-летний призывник Мовсес Тадевосян скончался от огнестрельного ранения в голову. Позже Следственный комитет сообщил, что сослуживец Тадевосяна был арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве, которое карается лишением свободы от 8 до 15 лет.