Талибы обязали магазины обезглавить манекены

Движение "Талибан" приобрело партию обезглавленных манекенов из религиозных соображений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет Sunday Times.

Захватившие в августе власть в Афганистане талибы посчитали, что фигуры с головами могут быть приравнены к запрещенным в исламе идолам, поэтому закупили обезглавленные манекены. Учрежденное "Талибаном" министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока обязало владельцев магазинов, расположенных в провинции Герат на западе страны, последовать примеру и оставить только манекены без головы. Не выполнившим это условие бизнесменам пригрозили наказанием. В результате некоторые магазины начали пилить головы манекенам.