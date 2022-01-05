Президент Польши вновь заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда повторно заразился коронавирусом. Об этом сообщил в среду в Twitter представитель его канцелярии Павел Шрот, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи со случаями заболеваний в президентской канцелярии и ее окружении президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Президент чувствует себя хорошо, у него нет тяжелых симптомов, он находится под наблюдением врачей", - написал Шрот.

Первый раз Дуда заразился коронавирусом в октябре 2020 года.