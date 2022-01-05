https://news.day.az/world/1423463.html Президент Польши вновь заразился коронавирусом
Президент Польши вновь заразился коронавирусом
Президент Польши Анджей Дуда повторно заразился коронавирусом. Об этом сообщил в среду в Twitter представитель его канцелярии Павел Шрот, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В связи со случаями заболеваний в президентской канцелярии и ее окружении президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Президент чувствует себя хорошо, у него нет тяжелых симптомов, он находится под наблюдением врачей", - написал Шрот.
Первый раз Дуда заразился коронавирусом в октябре 2020 года.
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