Что важнее - безопасность или экология? Мнения в Еврокомиссии, где доминируют "зеленые" и сторонники борьбы с изменением климата, и в оборонных ведомствах стран-членов ЕС, в том числе в немецком минобороны, разнятся. Каждый, что называется, "тянет одеяло" на себя.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, руководство немецкого бундесвера выразило озабоченность по поводу чрезмерного внимания Брюсселя к вопросу о том, какие отрасли будут считаться устойчивыми и как быть с атомными и газовыми электростанциями.

В то время, как политики горячо обсуждают классификацию "зеленой" ядерной и газовой энергии, чтобы подсказать частному финансовому сектору дорогу к устойчивым инвестициям, в среде военных существует консенсус в том, что основой любого вида устойчивости является, в первую очередь, национальная безопасность. Поэтому носители крупнозвездных погонов и генеральских лампасов убеждены, что нужен закон, учитывающий вопросы безопасности при определении политиками экологической устойчивости индустрии.

Не зря в коалиционном соглашении правительства на первом месте обещание безопасности своим гражданам, подчеркивают военные. Оборонпром Германии также предупреждает о фатальных последствиях классификации Еврокомиссии. Его руководители считают, что имеется реальная угроза для всей отрасли, а также для безопасности и свободы Европы. Тот, кто хочет суверенной Европы, должен поддерживать отечественную оборонную промышленность, убеждены они.

По их мнению, если никто в демократических обществах Европы не готов финансировать средства для защиты государств, то обороноспособность Европы станет отставать.